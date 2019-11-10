Son Dakika Haberleri: Yunusemre Belediyespor Salihli Belediyespor ile berabere kaldı
Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor Salihli Belediyespor ile berabere kaldı

Yunusemre Belediyespor Salihli Belediyespor ile berabere kaldı

6 saat önce

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. Salihli Belediyespor ile karşılaşan Yunusemre Belediyespor 1-1 berabere kaldı.

Yunusemre Belediyespor Salihli Belediyespor ile berabere kaldı, System.String[]

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. Salihli Belediyespor ile karşılaşan Yunusemre Belediyespor 1-1 berabere kaldı.


Yunusemre Belediyespor evinde Salihli Belediyespor ile Tevfik Lav Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. İlk yarının 17. dakikasında Abdullah Berkay'ın attığı golle Mavi beyazlı takım 1-0 öne geçerken; 2. yarıda rakibinin attığı gol skoru eşitledi. Maçta başka gol olmayınca Manisa derbisi 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Yunusemre Belediyespor puanını 17'ye çıkardı, rakibi Salihli Belediyespor ise 9 puana yükseldi. - MANİSA

Salihli Belediyespor, Tevfik Lav, Yunusemre, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:20 Kaynak: İHA
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