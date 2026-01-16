Yunusemre\'de Doğal Gaz Kaçağı Tespit Edildi

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde hizmet verilmeyen 112 Acil Sağlık İstasyonu binasında doğal gaz kaçağı tespit edildi. Ekipler müdahalede bulunurken, kaçağın bulunduğu hat kullanım dışı bırakıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki 23 Nisan İlkokulu'nun yanında bulunan ve kullanılmayan 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda meydana geldi. 23 Nisan İlkokulu'nda görevli bir hizmetli, bina çevresinden gelen sesi fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbarla bölgeye doğal gaz dağıtım şirketi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Doğal gaz ekiplerince yapılan incelemede, kaçak tespit edildi. Kaçağın bulunduğu hat kullanım dışı bırakılırken, binanın doğal gaz bağlantısı kesildi. Ortamda ölçüm yapılarak gaz tahliyesi gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmasının ardından bölge, güvenli hale getirildi.