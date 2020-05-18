Yunuslar İstanbul Boğazı'nı çok sevdi - Son Dakika

Yunuslar İstanbul Boğazı'nı çok sevdi

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalması ile yunuslar İstanbul Boğazı'nda daha sık görülmeye başladı. İstanbul Boğazının tadını çıkaran sevimli yunuslar, drone ile görüntülendi.

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalması ile İstanbul Boğazı'nda normalde az rastlanan sevimli yunuslar, sahillerinin birçok noktasında görülmeye başladı. Sevimlilikleri ile kendilerine hayran bırakan yunuslar boğazın adeta tadını çıkardı. İstanbul Boğazı'nda sürü halinde dolaşan sevimli yunus sürülerine martılar da eşlik etti. Öte yandan sevimli yunusların avlanması ve dans edercesine yüzmesi havadan çekilen görüntülerle belgesellik kareler oraya çıkarttı. Parlak masmavi sularda yüzen yunuslar renkli görüntüler oluşturdu. Avlanmak için uzun bir süre aynı noktada bulunan sevimli yunuslar karınlarını doyurduktan bir süre sonra boğazın serin sularında adeta dans etti.