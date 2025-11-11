Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı, Esnafla Buluştu - Son Dakika
Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı, Esnafla Buluştu

11.11.2025 12:40
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Kozan Yolu esnafıyla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Demirçalı, esnafın görüşlerinin önemli olduğunu belirterek, taleplerin hızla karşılanacağına dair ekiplerine talimat verdi.

(ADANA) - Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Kozan Yolu esnafıyla bir araya gelerek, talep ve önerileri yerinde dinledi.

Demirçalı, Kozan Yolu'ndaki esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi, notlarını alıp ilgili birimlerle değerlendirmelerde bulundu. Demirçalı, "Halkımızla iç içe olmak, sorunları sahada birlikte konuşmak bizim için çok önemli. Esnafımız, kent yaşamının kalbidir. Onların görüşleri çalışmalarımıza yön veriyor" dedi.

Ziyarette cadde temizliği, çevre düzeni, tabela ve kaldırım düzeni gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Demirçalı, esnafın taleplerinin kısa sürede yerine getirilmesi için ekiplerine talimat verdi.

"Amacımız, herkesin yaşadığı şehirden memnun olduğu bir ilçe oluşturmak"

Belediye olarak vatandaş odaklı hizmet anlayışını sürdürdüklerini vurgulayan Demirçalı, "Her gün bir mahallemizde, bir sokağımızda vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Amacımız, herkesin yaşadığı şehirden memnun olduğu bir ilçe oluşturmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

