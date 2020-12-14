Yüreğir'e iki çok amaçlı mahalle evi daha - Son Dakika

Yüreğir Belediyesi ilçede 'Çok Amaçlı Mahalle Evi' sayısını artırıyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Karacaoğlan ve Bahçelievler mahallelerinde yapımı devam eden Çok Amaçlı Mahalle Evleri'nin 2021 yılı başında faaliyete geçeceğini söyledi.

Yüreğir Belediyesi ilçede bulunan Çok Amaçlı Mahalle Evlerine yenilerini ekliyor. Karacaoğlan ve Bahçelievler mahallelerinde her biri 150 metrekareden oluşan, içerisinde mutfak, mescit, taziye ve etkinlik alanı bulunan 2 adet çok amaçlı mahalle evinin yapımı devam ediyor.

Söz verdikleri projeleri bir bir hayata geçirdiklerini ifade eden Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, "Ne söz verdiysek yapıyoruz. Her mahallemiz için farklı proje ve çalışmalarımız devam ediyor. Karacaoğlan ve Bahçelievler Mahallelerimizde çalışmaları süren çok amaçlı mahalle evlerimizi 2021 yılının Şubat ayında faaliyete sunmayı planlıyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde bu sayıyı artıracağız. Küresel salgın sürecinde maalesef bir araya gelemiyor, yakınlaşamıyoruz ama vatandaşlarımızın göstereceği duyarlılıkla bugünleri de aşacağız. Kültürümüzü yaşatacak, kadim geleneklerimizi devam ettireceğiz. Yine bir araya gelecek, dost meclislerinde sohbet edeceğiz. Hizmete sunacağımız bu mekanlarda en kısa sürede buluşmayı arzuluyoruz" dedi. - ADANA