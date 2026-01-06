Yusuf Seçgin, Sigma Xi Üyesi Oldu - Son Dakika
Teknoloji

Yusuf Seçgin, Sigma Xi Üyesi Oldu

06.01.2026 17:23
Karabük Üniversitesi'nden Dr. Yusuf Seçgin, Sigma Xi bilim kuruluşuna tam üye seçildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Seçgin'e, ABD'de ünlü bilim insanları ve mühendislerin bulunduğu Sigma Xi bilim kuruluşuna üyelik hakkı verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Seçgin'in dünya bilim çevrelerinde prestijli konumuyla bilinen ve aralarında 200'ü aşkın Nobel ödüllü bilim insanının da bulunduğu Sigma Xi'ye tam üye olarak kabul edildiği belirtildi.

Seçgin'in yapay zeka temelli tıp araştırmalarıyla dikkati çektiği aktarılan açıklamada, "Yapay sinir ağları, makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmaları alanlarında çalışmalar yürüten Seçgin'in üyeliği, Sigma Xi Bilimsel Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi. Sigma Xi'ye üyelik, bilimsel kurul önerisi ya da mevcut iki üyenin aday göstermesiyle gerçekleştiriliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD'de 1886'da Cornell Üniversitesi'nde kurulan Sigma Xi'nin, akademisyenlerin araştırma yetkinliklerini geliştirmeyi ve yeni araştırmacıların yetişmesini teşvik etmeyi amaçlayan bilimsel kuruluş olarak faaliyet gösterdiği belirtilerek, "Derneğin üyeleri arasında Albert Einstein, Enrico Fermi ve Richard Feynman'ın da aralarında bulunduğu 200'den fazla Nobel ödüllü bilim insanı yer alıyor. Sigma Xi'ye tam üye olan akademisyenler, uluslararası düzeyde disiplinler arası bilimsel çalışmalarda yer alma imkanı elde ediyor." bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Bilim

