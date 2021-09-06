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Yüzde 100 elektrikli yeni nesil hizmet aracı Tragger, sürücüsüz hale getiriliyor - Son Dakika

Yüzde 100 elektrikli yeni nesil hizmet aracı Tragger, sürücüsüz hale getiriliyor

06.09.2021 13:23

- Yüzde 100 elektrikli yeni nesil hizmet aracı Tragger, sürücüsüz hale getiriliyor Yüzde 100 elektrikli yeni nesil hizmet aracı Tragger, FEV Türkiye mühendisleri tarafından sürücüsüz hale getiriliyor.

- Yüzde 100 elektrikli yeni nesil hizmet aracı Tragger, sürücüsüz hale getiriliyor

ANKARA - Yüzde 100 elektrikli yeni nesil hizmet aracı Tragger, FEV Türkiye mühendisleri tarafından sürücüsüz hale getiriliyor.

Otomotiv sektöründe araç geliştirme, yazılım, otonom sürüş, konvansiyonel ve elektrikli itki sistemleri geliştirme alanlarında mühendislik servisi sağlayan FEV Türkiye ile Bursa'da yerli ve milli imkanlarla elektrikli araç geliştiren Tragger, güçlerini Bilişim Vadisi'nde birleştirdi. Şirket ile aynı ismi taşıyan Tragger marka elektrikli hizmet aracının sürücüsüz hale gelmesi için çalışmalar başladı.

Tragger araçlar seviye 4 otonomiye ulaştırılacak

Tragger marka araçlar; fabrika, depo, havaalanı, kampüs, liman gibi alanlarda yük ve insan taşıyor. Bursa Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki üretilen elektrikli Tragger araçlar, FEV Türkiye tarafından seviye 4 otonomiye ulaştırılacak. Bu amaç doğrultusunda 7 lidar, 1 radar ve 1 kameradan oluşan sensör seti tasarlandı.

Aracın internet şebekesi üzerinden kumanda edilmesi sağlanacak

Bu sensörler ile araç, çevresindeki ortamı 360 derece algılayabilecek. 80 metreye kadar hareketli nesneleri ayrıştırıp, çarpışma ihtimalini hesaplayabilecek. Yüksek çözünürlüklü kamera ve yapay zeka tabanlı görüntü işleme algoritmaları sayesinde şerit, yaya veya engelleri ayrıştırabilecek. Üzerindeki yazılım altyapısı ve bağlantı modülü sayesinde, aracın internet şebekesi üzerinden kumanda edilmesi ve verilerin bulut ortamında toplanması da sağlanacak.

FEV Türkiye Genel Müdürü Dr. Taner Göçmez, aracı optik sensörler, kamera ve radar ile donattıklarını belirterek "Bu sensörlerin entegrasyonunu ve A noktasından B noktasına tam otonom bir şekilde gazı freni ayarlayarak önüne bir engel çıktığında duracak şekilde bütün bu kararları kendi kendine vermesini sağlayan yazılımı ve diğer otonom sürüş fonksiyonlarını geliştiriyoruz." dedi.

Yüzde 100 elektrikli yeni nesil hizmet aracı Tragger, sürücüsüz hale getiriliyor
Yüzde 100 elektrikli yeni nesil hizmet aracı Tragger, sürücüsüz hale getiriliyor
Yüzde 100 elektrikli yeni nesil hizmet aracı Tragger, sürücüsüz hale getiriliyor
Yüzde 100 elektrikli yeni nesil hizmet aracı Tragger, sürücüsüz hale getiriliyor

Bilişim Vadisi, Türkiye, Milli, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüzde 100 elektrikli yeni nesil hizmet aracı Tragger, sürücüsüz hale getiriliyor - Son Dakika


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