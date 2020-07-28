YYÜ'de master planı hazırlık toplantısı - Son Dakika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) Master Planı Hazırlık Toplantısı yapıldı.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Prof. Dr. Nihat Bayşu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, turistlerin, farklı illerden gelen öğrencilerin ve vatandaşların üniversitedeki Kedi Evi'ni ziyaret ettiğini söyledi.

Üniversiteye arboretom, botanik bahçeler ve tıbbi aromatik bahçe gibi gezilecek farklı alanları kazandırmayı amaçladıklarını belirten Şevli, üniversiteyi daha güzel hale getirmek için el ele vererek çalışacaklarını aktardı.

Öğrencilerin kampüs alanının daha yeşil olmasını ve sosyal alanların artırılmasını istediğini dile getiren Şevli, şöyle konuştu:

" Türkiye'nin en güzel coğrafyasına sahip bir bölgedeyiz. Van Gölü'nün kıyısında kurulmuş bir üniversiteyiz. Yüzümüzü biraz daha göle dönmek istiyoruz. Farklı bir konsepti hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Osmanlı dönemindeki medreselerin önündeki avlu sistemini günümüzde Amerika ve Avrupa'nın bir çok ülkesi kullanıyor. Şikago Üniversitesini ziyaret ettiğimde binalara yeşil alanların içinden geçerek içeri girmiştik. Bu durum beni çok etkilemişti. Bizde ise tüm binaların etrafı otoparklarla çevrilmiş durumda. Binalara otoparkların içerisinden geçerek ulaşıyoruz. Oysaki bu alanların avlu ve yeşil alan olması gerekiyordu. Böyle bir çalışma yürütmeyi düşünüyoruz. Bu çalışma bütçe imkanına göre 10-20 yıl sürebilecek bir çalışmadır. Daha güzel, yaşanabilir, sürdürülebilir, yeşil ve çevre dostu bir kampüs alanı inşa etmeyi hedefliyoruz."

YYÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Özgökçe ve Bilkent Üniversitesi Şehir Planlamacı ve Peyzaj Mimarı Dr. Oktan Nalbantoğlu master planı hazırlık çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Toplantıya, YYÜ rektör yardımcılarından Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, Prof. Dr Murat Kayri, Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer, YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Demir, YYÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elvan Ocak, YYÜ Genel Sekrteri Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin ve senato üyeleri katıldı.