Zabıt Katibi Yargılanıyor

09.02.2026 17:23
Zabıt katibi Ahmet Yılmaz ve 15 kişi, UYAP'ta dosya kapatma suçlamasıyla yargılanmaya devam ediyor.

(ANKARA) - CumhuriyetSavcılarının şifreleriyle Ulusal Yargı Ağı Sistemi'ne (UYAP) girerek dosya kapattığı iddia edilen zabıt katibi Ahmet Yılmaz ile ona kanunsuz iş yaptırmakla suçlanan toplam 16 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara Adliyesi'nde, kendisine ve bazı savcılara ait şifreleri kullanarak UYAP'ta soruşturma dosyalarını kapattığı iddia edilen zabıt katibi Ahmet Yılmaz ile ona kanunsuz iş yaptırmakla suçlanan 15 sanığın yargılanmasına Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Yılmaz ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dosyaya giren evrakları okuduktan sonra tutuklu sanık Ahmet Yılmaz'a söz verdi.

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Yılmaz, soruşturmanın başından bu yana samimi beyanlarda bulunduğunu belirterek, kaçma girişiminde bulunmadığını söyledi. Hakkında sahte belge oluşturduğuna ya da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yardım ettiğine dair somut delil bulunmadığını öne süren Yılmaz, delilsiz bir suçtan tutuklu yargılanmasının hukuka aykırı olduğunu savundu ve tahliye ile beraatini talep etti.

Duruşmada söz alan tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını ileri sürerek, haklarında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz'ın tutukluluk halinin, tutuksuz sanıkların ise mevcut durumlarının devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ahmet Yılmaz'ın tutukluluk halinin, diğer sanıkların ise mevcut durumlarının devamına hükmederek duruşmayı 14 Nisan 2026'ya erteledi.

Kaynak: ANKA

