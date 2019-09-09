Zabıta teşkilatı 193 yaşında

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürü Zekeriya Kayalı ve müdürlük personeli, Zabıta teşkilatının 193. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Zabıta Müdürü Kayalı, "Amacımız; şehrin daha düzenli, daha huzurlu, yaşanabilir, sağlıklı bir şehir olmasıdır. Bu doğrultuda sizin direktiflerinizle görevlerimizi yapmakla mükellefiz. Hak ve adalet sınırları içerisinde bu görevimizi yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. 193 yıldır farklı isimlerle bugünde zabıta olarak bize verilen yönetmenlik çerçevesinde halkımıza hizmet için çalışıyoruz. Bize verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Zabıta Haftasını kutlayan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "Zabıta iki asır önce kurulan bir teşkilat. Sivas'ımızı, şehrimizi insan odaklı ve yaşanabilir bir şehir kılma noktasında hak ve adaletten ayrılmadan görevimizi yapmak zorundayız. Doğru ve adaletli yaptığınız her işte belediye yönetimi olarak her zaman arkanızdayız." dedi. - SİVAS