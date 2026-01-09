Zafer Partisi'nden 20 Bin TL Emekli Maaşına Tepki

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Cenkci, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in "Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak 2026 yılı Ocak döneminden itibaren en düşük emekli aylığı ödemesi 20 bin TL olarak uygulanacaktır" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Cenkci, "Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak bu düzenlemeyi yapıyorsunuz da diğer kesim bu sosyal devlet ilkesinin gereği kapsamına girmiyor mu? Neden bu kesimi yok sayıyorsunuz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Çalışma Hayati ve Emekli Politikaları Başkanı Mehmet Akif Cenkci, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in "Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"yle ilgili "Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak 2026 yılı Ocak dönemine itibaren en düşük emekli aylığı ödemesi 20 bin TL olarak uygulanacaktır" şeklimdeki sözleriyle açıklama yaptı. Cenkci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Abdullah Güler en düşük emekli aylığını 20 bin TL olarak açıkladı. Yani yüzde 6,29 ilaveten refah payı verileceğini ifade etmiş oldu. Peki, burada sormak gerekir: Yıllarca daha fazla prim ödeyen, daha fazla günle emekli olan bu kesimlerin suçu günahı nedir? ya da prime esas kazançları daha yüksek olduğu için daha fazla prim ödeyenlerin suçu günahı nedir? Bunlara neden bu refah payı verilmemektedir? Yani siz bir taraftan en düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye yükselteceksiniz, yüzde 6,29 oranında ilave bir artış vereceksiniz ama diğer kesime ise yüzde 12,19'u reva göreceksiniz. 20 bin TL en düşük emekli maaşı asla ve asla kabul edilemez. Bugün Türkiye'de açlık sınırı 30 bin TL civarlarında, yoksulluk sınırı 90 bin TL civarlarında, asgari ücret ise 28 bin 75 TL'dir. Yani açlık sınırının altında, asgari ücretin altında, yoksulluk sınırının ise kat kat altında bir emekli maaşı kabul edilemez. Hal böyle olunca diğer kesim de 'Biz neden bu yüzde 6,29 refah payını almıyoruz?' diye sormaktadır.

"20 bin TL emekli maaşı alacak kişi sayısı 4 milyon 917 bin ise dul ve yetimlerin sayısı ne kadardır?"

Abdullah Güler açıklamasında bir hususa daha değindi. Dedi ki: 'Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak bu düzenlemeyi yapıyoruz.' Peki, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak bu düzenlemeyi yapıyorsunuz da diğer kesim bu sosyal devlet ilkesinin gereği kapsamına girmiyor mu? Neden bu kesimi yok sayıyorsunuz? Abdullah Güler şu noktaya da değindi: '16 bin 881 TL emekli aylığı alan kişi sayısı 4 milyon 11 bin 700 kişiydi. Şimdi 20 bin TL'ye yükseltildiğinde bu kişi sayısı 4 milyon 917 bin kişiye çıkıyor' dedi. Sayın Abdullah Güler, şimdi ben size şunu soruyorum: 20 bin TL emekli maaşı alacak kişi sayısı 4 milyon 917 bin ise dul ve yetimlerin sayısı ne kadardır? Dul ve yetimler ne kadar maaş almaktadır? Bakın, Türkiye'de kimse en düşük emekli aylığı olan 20 bin TL'yi almamayacak dul ve yetimlerde bu oran daha da düşüktür. Bu maaşlar daha düşüktür. Ortalama rakamlar ise şöyledir: Dullarda ortalama 15 bin TL, yetimlerde ise ortalama 7–8 bin TL'dir.

"65 yaş üstü vatandaşlar 2026 yılında 6 bin 393 TL ile yaşamak ve geçinmek zorunda bırakılmaktadır"

Sayın Abdullah Güler, Türkiye'de dul ve yetimlerin kişi sayısı nedir? Ortalama 4 milyon 500 bindir. Peki, bu 4 milyon 500 bin kişi ne kadar maaş alacaktır? Lütfen bunu da kamuoyuyla paylaşın. Bir yandan emekli aylıklarını, dul ve yetim aylıklarını konuşuyoruz. Diğer tarafta ise 65 yaş aylığı dediğimiz bir sistem var. Bugün hiçbir sosyal güvencesi ve geliri olmayan, 65 yaş üstü vatandaşlarımız 2026 yılında sadece ve sadece 6 bin 393 TL ile yaşamak ve geçinmek zorunda bırakılmaktadır."