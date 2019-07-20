Zalim İstanbul" Romanya ve Makedonya başta olmak

6 ülkede yayınlanacak!

Dizi gelecek aylarda Romanya ve Makedonya başta olmak üzere 6 ülkede ekrana gelecek.

Yönetmenliğini Cevdet Mercan'ın yaptığı, öykü ve senaryosu Sırma Yanık'a ait olan, kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Berker Güven, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Bahar Şahin, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Sera Kutlubey'in yer aldığı Zalim İstanbul, geçtiğimiz sezon ekrana damga vuran dizilerden biri oldu. Zalim İstanbul'un başarısı yurt dışında da karşılığını buldu; dizi 6 ülkeye satıldı. Zalim istanbul, ilk olarak önümüzdeki haftalarda Kanal D Romanya kanalında ekrana gelecek.

Kanal D Romanya İçerik Üretim Müdürü Ilcnur Agop içeriğin önemine dikkat çekerek;"Önceliğimiz, hiç bir zaman cast olmadı. Biz değişik hikayeler ve eşi benzeri olmayan içeriklerle uluslararası başarı yakalayacak dizileri yayınlamayı tercih ediyoruz" dedi.

Satışla ilgili açıklama yapan Kanal D International CEE Bölgesi Satış Yöneticisi Ekin Koyuncu da, "Zalim İstanbul yapıcısından yönetmenine, senaryo yazarından oyuncularına dizi sektörünün birçok tanınmış ismini içinde barındıran bir ekipten oluşuyor. Bu ekip, izleyiciye insanlığın içinde bulunduğu ikilemi ve bu ikilemin ardında yatan içgüdü ve ihtiyaçları güçlü bir anlatımla aktarıyor. Ve biz de bu başarıyı yurtdışına taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kanal D Romanya, Zalim İstanbul'un ekrana geleceği birçok ülkenin ilkidir" dedi.