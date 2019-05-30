Son Dakika Haberleri: Zara'da öğrencilere kitap ve oyuncak dağıtıldı
Son Dakika Güncel Haber

Zara'da öğrencilere kitap ve oyuncak dağıtıldı

22 dakika önce

Sivas'ın Zara ilçesinde, "Bir Oyuncak, Bir Kitap, Bir Çocukla Buluşsun, Ramazan Sevinci Yüzlerinden Okunsun" projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine oyuncak ve kitap dağıtıldı.

Zara'da öğrencilere kitap ve oyuncak dağıtıldı, System.String[]
Sivas'ın Zara ilçesinde, "Bir Oyuncak, Bir Kitap, Bir Çocukla Buluşsun, Ramazan Sevinci Yüzlerinden Okunsun" projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine oyuncak ve kitap dağıtıldı.
Zara İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında, 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrenci velileri ve vatandaşların bağışladığı oyuncak ve kitaplar, Korkut Köyü Gümüşay İlkokulu öğrencilerine teslim edildi.
Proje hakkında AA muhabirine açıklama yapan İlçe Müftü Vekili Ali Özbay, "Kurum olarak düzenlediğimiz proje kapsamında hayırsever vatandaşlarımız tarafından kampanyamıza oyuncak ve kitap bağışında bulunuldu. Toplanan bağışları hazırladığımız hediye paketlerine dönüştürerek Korkut Köyü Gümüşay İlkokulu ana sınıfı, 1. ve 2. sınıf öğrencilerine dağıttık." dedi.
Projeye vatandaşlardan yoğun ilgisi olduğuna değinen Özbay, hayırseverlere ve emeği geçen müftülük personeline teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:17 Kaynak: AA
Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



8 asırlık Çataloluk kilisesi definecilerin saldırısı nedeniyle yok olmak üzere Son Dakika! Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştı EPGİS akaryakıttaki indirimlerin ne zaman pompaya yansıyacağını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan internet erişim engeliyle ilgili açıklama: Sınırlandırılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 15:39:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zara'da öğrencilere kitap ve oyuncak dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]