Zaviye'de Silahlı Çatışma

Libya'nın başkenti Trablus'un 50 kilometre batısındaki Zaviye kentinde silahlı gruplar arasında çatışma yaşandı.
AA muhabirinin Zaviye kenti sakinlerinden edindiği bilgiye göre, kentin Seyyide Zeynep bölgesinde silahlı gruplar arasında akşam saatlerinde çatışma çıktı.
Libya Kızılayı Zaviye Şubesi'nden yapılan açıklamada da kentin güneyindeki Seyyide Zeynep bölgesi sakinlerinin evlerinden çıkmamaları talep edildi.
Çatışma bölgesindeki sivil halkın pencerelerden uzak durmaları tavsiye edilen açıklamada, çatışan silahlı gruplara mahsur kalan ailelerin bölgeden çıkması için güvenli bir yol açmaları çağrısı yapıldı.
