Zeki Müren\'in 1980\'de aldığı karar şaşırttı! 8 saatlik ameliyat öncesi vasiyetini yazdı

Türk sanat müziğinin “Sanat Güneşi” olarak hafızalara kazınan Zeki Müren, yalnızca şarkıları ve sahne tarzıyla değil, yaşamına dair yıllar sonra yeniden gündeme gelen ayrıntılarla da konuşulmaya devam ediyor.

Müren’in 1980 yılında Paris’te geçirdiği kapsamlı estetik operasyon öncesinde kaleme aldığı mektup, sanatçının o günlerde yaşadığı endişeyi ve mal varlığıyla ilgili isteğini gözler önüne seriyor.

AMELİYAT ÖNCESİ ANNESİNE MEKTUP YAZDI

14 Mart 1980 tarihinde Paris’te bulunan Zeki Müren, uzun sürecek operasyon öncesinde annesi Hayriye Müren’e bir mektup bıraktı. Müren, ameliyattan çıkamama ihtimalini göz önünde bulundurarak yıllarca süren sanat hayatı boyunca kazandığı mal varlığının nasıl değerlendirilmesini istediğini açıkça belirtti.

"ŞUURUM YERİNDE"

Sanatçı, mektubunu yakın dostu Erkan Özerman’a teslim ederken, yazdıklarının kendi iradesini yansıttığını belirtmek amacıyla şuurunun yerinde olduğunu da özellikle not düştü.

SERVETİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN İSTEK

Müren’in en dikkat çeken talebi ise adına bir vakıf kurulmasıydı. Ünlü sanatçı, hayatını kaybetmesi halinde sahip olduğu maddi varlığın “Müren Vakfı” çatısı altında toplanmasını ve ihtiyaç sahibi insanların sağlık sorunlarının giderilmesi için kullanılmasını istedi.

OPERASYON SAATLER SÜRDÜ

Dönemin haberlerine göre Paris’te gerçekleştirilen estetik operasyon için yaklaşık 8 saatlik bir süre öngörülüyordu. Daha sonraki aktarımlarda ameliyatın yaklaşık 5,5 saat sürdüğü belirtildi. Operasyondan sağlıklı şekilde çıkan Müren, Türkiye’ye döndükten sonra değişen görüntüsüyle de uzun süre konuşuldu.

VASİYET MEKTUP YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Yıllar sonra yeniden gündeme gelen vasiyet niteliğindeki mektup ise Zeki Müren’in yalnızca sanat hayatına değil, sahip olduğu servetin geleceğine ilişkin aldığı sıra dışı kararı da bir kez daha ortaya koydu.