Rusya saldırılarını yoğunlaştırdı! Ukrayna'ya bomba yağdırdılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rusya saldırılarını yoğunlaştırdı! Ukrayna'ya bomba yağdırdılar

Haberin Videosunu İzleyin
Rusya saldırılarını yoğunlaştırdı! Ukrayna\'ya bomba yağdırdılar
04.01.2026 17:30  Güncelleme: 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Rusya saldırılarını yoğunlaştırdı! Ukrayna\'ya bomba yağdırdılar
Haber Videosu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son hafta içinde Rus ordusunun 1070'in üzerinde güdümlü hava bombası, yaklaşık 1000 insansız hava aracı ve 6 füze ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Zelenski, hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi için müttefiklerden yardım talep etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada ülkesine 1070'in üzerinde güdümlü hava bombası, yaklaşık 1000 insansız hava aracı (İHA) ve 6 füze ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Ukrayna'ya son günlerde düzenlenen hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

RUSYA 1000'DEN FAZLA BOMBAYLA SALDIRDI

Rusya'nın, son bir haftada 1070'ten fazla güdümlü hava bombası ile 1000'e yakın İHA ve 6 adet füze ile Ukrayna'ya yönelik saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Ukrayna Devlet Başkanı, ülkesindeki insanların neredeyse her gün saldırı tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını güçlendirmek için müttefiklerin yardımlarına ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenskiy şu ifadeleri kullandı: "Müttefikler ile birlikte kararlaştırılan her konunun mümkün olduğunca aktif hale getirilmesi gerekiyor. Müttefiklerin depolarında şimdilik bulunan her hava savunma sistemi füzesi gerçekten can güvenliğini sağlayabilir."

Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, İnsansız Hava Aracı, Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya saldırılarını yoğunlaştırdı! Ukrayna'ya bomba yağdırdılar - Son Dakika

Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Türklerin uyanıklığı pahalıya patladı Binlerce euro ve çil çil altına el konuldu Türklerin uyanıklığı pahalıya patladı! Binlerce euro ve çil çil altına el konuldu
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama

17:14
Eyüpspor’da Orhan Ak dönemi sona erdi
Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi sona erdi
16:58
Anlaşmaya varıldı 38 yaşındaki Fransız efsane Fenerbahçe’ye dönüyor
Anlaşmaya varıldı! 38 yaşındaki Fransız efsane Fenerbahçe'ye dönüyor
16:56
Mamdani’den Trump’a Venezuela tepkisi: ’’Bu bir savaş eylemi’’
Mamdani'den Trump'a Venezuela tepkisi: ''Bu bir savaş eylemi''
16:51
Boyaya eklenen katkı maddesi zehirledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Boyaya eklenen katkı maddesi zehirledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı
14:31
Şam’da SDG ile Suriye yönetimi arasında görüşmeler başladı
Şam'da SDG ile Suriye yönetimi arasında görüşmeler başladı
13:42
Önce baba, sonra oğlu 22 günde aynı acı kaderi paylaştılar
Önce baba, sonra oğlu! 22 günde aynı acı kaderi paylaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 18:16:31. #7.11#
SON DAKİKA: Rusya saldırılarını yoğunlaştırdı! Ukrayna'ya bomba yağdırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.