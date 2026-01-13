Zeren Spor Polonya'da Zorlu Maçta

Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında, yarın deplasmanda Polonya ekibi LKS Commercecon ile mücadele edecek.
Şehirle aynı adı taşıyan Lodz Sport Arena'da TSİ 22.30'da başlayacak mücadeleyi, Alexandros Mylonakis (Yunanistan) ile Dejan Rogic (Sırbistan) hakem ikilisi yönetecek.
Başkent ekibi grupta 2 galibiyet 1 mağlubiyetle 2. sırada yer alırken henüz maç kazanamayan Polonya takımı son sırada bulunuyor.
