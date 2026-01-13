Zeytin Ağaçları Tehlikede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zeytin Ağaçları Tehlikede

13.01.2026 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İkizköy'de acele kamulaştırma ile 40 bin zeytin ağacı yok olma riski altında. Ekolojik yıkım uyarısı.

(ANKARA) - Tarım Orkam-Sen'den Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy ve çevresindeki köylere yönelik alınan acele kamulaştırma kararına ilişkin yapılan açıklamada, 40 bin zeytin ağacının yok edilme tehdidiyle karşı karşıya kaldığı belirtilerek, "Kömür madenciliğine açılması planlanan toplam alan yaklaşık 7 bin 500 dekara ulaşmaktadır. Bu büyüklükte bir alanın kömür işletmesine açılması, geri dönüşü olmayan bir ekolojik yıkım anlamına gelmektedir" ifadesi kullanıldı.

Tarım Orkam-Sen'den yapılan açıklamada, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy ve çevresindeki köylere yönelik 10 Ocak günü acele kamulaştırma kararı yayımlandığını belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kararın ardından bölge halkı, yaşam alanlarına yönelik bu müdahaleye karşı bir kez daha ayağa kalkmış; toplantılar yapılmış, itirazlar yükselmiş, hukuki ve fiili mücadele hazırlıkları eş zamanlı olarak başlatılmıştır. Acele kamulaştırma kararı, yalnızca bir mülkiyet meselesi değildir. Bu karar; toprağın, suyun, üretimin ve yaşamın geleceğine yönelik kapsamlı bir gasp girişimidir. Bölgedeki yurttaşlar, kendilerine sorulmadan, rızaları gözetilmeden ve kamuoyuna yeterli bilgi sunulmadan alınan bu kararın açık bir hak ihlali olduğunu ifade etmektedir.

Alınan karar kapsamında, İkizköy ve çevresindeki 679 parsel tarım arazisi acele kamulaştırılmıştır. Kamulaştırılan alanların toplam büyüklüğü yaklaşık 6 bin 200 dekardır. Bu alanın içinde yaklaşık 2 bin dekar zeytinlik bulunmaktadır. Bölgedeki zeytinliklerde dekara ortalama 20 ağaç düştüğü dikkate alındığında, yaklaşık 40 bin zeytin ağacı yok edilme tehdidi altındadır.

Üstelik saldırı yalnızca bu alanlarla sınırlı değildir. Şirketin daha önce satın aldığı araziler ve orman alanları da hesaba katıldığında, ilk etapta kömür madenciliğine açılması planlanan toplam alan yaklaşık 7 bin 500 dekara ulaşmaktadır. Bu büyüklükte bir alanın kömür işletmesine açılması, geri dönüşü olmayan bir ekolojik yıkım anlamına gelmektedir. Kamulaştırılan alanlar; zeytinlikleri, tarım arazilerini, ormanları ve köylülerin geçim kaynaklarını yok ederken, aynı zamanda Bodrum başta olmak üzere çevre yerleşimlerin su ihtiyacını karşılayan doğal su kaynaklarını da ciddi biçimde tehdit etmektedir. Bu tablo, alınan kararın kamu yararıyla değil, şirket yararıyla şekillendirildiğini açıkça göstermektedir.

Acele kamulaştırma, olağanüstü durumlar için öngörülmüş istisnai bir uygulamadır. Ancak ortada ne savaş vardır, ne afet, ne de acil bir kamu ihtiyacı. Buna rağmen bu yöntem kullanılarak köylünün mülkiyet hakkı gasp edilmekte, itiraz ve savunma yolları fiilen etkisizleştirilmektedir. Bu haklı direnişte köylüler yalnız değildir. Sendikalar, meslek örgütleri, ekoloji ve çevre hareketleri ile halk, dün olduğu gibi bugün de bu mücadelenin yanındadır. Bu karar rızasızdır, hukuksuzdur ve yaşam hakkına aykırıdır. Toprağın, suyun, zeytinin ve köylünün geleceği şirketlere teslim edilemez. Yetkilileri acele kamulaştırma kararından derhal vazgeçmeye; Akbelen ve çevresindeki köylerde yaşayan yurttaşların yaşam, üretim ve mülkiyet haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

Zeytin Ağacı, Ekonomi, Güncel, Zeytin, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytin Ağaçları Tehlikede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti
Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe’ye önerildi Tedesco’dan anında cevap Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe'ye önerildi! Tedesco'dan anında cevap
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
Mark Ruffalo’dan Altın Küre’de Trump’a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı Mark Ruffalo'dan Altın Küre'de Trump'a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı
Galatasaray’da 66 milyon euroluk dev kayıp Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
Münevver Karabulut’un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

18:10
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 18:24:19. #7.11#
SON DAKİKA: Zeytin Ağaçları Tehlikede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.