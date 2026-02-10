Ziraat Bankkart, Tours ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Ziraat Bankkart, Tours ile Karşılaşıyor

10.02.2026 10:40
Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Tours'a konuk olacak. Maç TSİ 22.00'de başlayacak.

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında yarın deplasmanda Fransız kulübü Tours ile karşılaşacak.

Geçen sezonun CEV Kupası ve Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, sahasında 3-1 yendiği Fransa liginin son şampiyonu Tours'a konuk olacak.

Tours kentindeki Robert Grenon Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

4'te 4 yaparak liderlik koltuğunda oturan başkent ekibi, gruptan çıkmayı garantiledi. Oynadığı 4 maçı da kaybeden Tours ise son sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

11:38
