Ziraat teknikerinden yılda 400 ton domates, 150 ton biber yetiştiriciliği - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ziraat teknikeri Zafer Çiçek (36), 1000 dönüm alanda yılda 400 ton domates ile 150 ton biber yetiştiriyor. Mevsimlik 150 kişi çalıştıran Çiçek, domates ve biberleri, Türkiye'nin çeşitli kentlerine gönderiyor.

Erciş merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Zortul Mahallesi'nde yaşayan, 4 çocuk babası Zafer Çiçek, ziraat teknikerliği bölümünü bitirdikten sonra tarımla geçimini sağlamaya başladı. 12 yıldır teorik bilgilerini pratiğe dönüştüren Çiçek, 1000 dönümlük arazisinde, çeşitli tarım ürünlerinin yanı sıra domates ve biber yetiştiriciliği yapıyor. Çiçek, yılda yaklaşık 400 ton domates, 150 ton da biber yetiştirerek, hem ailesini geçindiriyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Çiçek, mevsimlik olarak da 150 kişi çalıştırıyor.