Zizic\'ten Sert Smaç ve Kahramanlık

05.02.2026 14:55
Beşiktaş'ın Zizic'i, maç öncesinde kafasına 6 dikişle çıkmasına rağmen galibiyette etkili oldu.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın Hırvat pivotu Ante Zizic, Türk Telekom maçından bir gün önceki antrenmanda yaptığı sert smaç sonrası panyayı kırdı. Bununla birlikte parçalanan potanın demiri de Zizic'in başında yara açtı. Kafasına 6 dikiş atılan Hırvat basketbolcu, buna rağmen parkeye çıktı ve galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Eurocup 17. haftasında Türk Telekom'u 91-81 mağlup etti. Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, müsabakadan sonra yaptığı açıklamada, karşılaşmadan bir gün önce Ante Zizic'in kafasına 6 dikiş atıldığını ve bu şekilde parkeye çıktığını belirtti.

Hırsıyla panyayı kırdı, pota demirini parçaladı

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgiye göre Zizic, takımın maçtan bir gün önceki idmanında hırsı ve isteğiyle adeta potayı parçaladı. Hırvat basketbolcunun yaptığı sert smaç panyayı kırdı. Panyanın kırılmasıyla aynı zamanda potanın demiri de parçalandı ve Zizic'in kafasında derin bir yara açılmasına sebep oldu.

Daha sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan başarılı basketbolcunun kafasına 6 dikiş atıldı.

Buna rağmen Türk Telekom maçında parkeye çıkan Ante Zizic, 12 sayı, 11 ribaund ve 2 asistle müsabakayı tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

