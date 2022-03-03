Zonguldak'ta 1992'deki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta 1992'deki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı

03.03.2022 16:21
Zonguldak'ta 1992'deki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde 3 Mart 1992'de grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi için anma töreni düzenlendi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde 3 Mart 1992'de grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi için anma töreni düzenlendi.

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesince gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, Maden Şehitleri Anıtı'na çelenk konuldu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceğini aydınlatmak için mücadele veren Zonguldak'ta bugüne kadar 5 bin maden şehidi verildiğini söyledi.

Madencilerin tuttuğu ışıkla, ülkenin geleceğinin aydınlanması için mücadeleye devam ettiklerini belirten Mutlu, "Umut ediyoruz ki iş kazalarının yaşanmadığı ve daha müreffeh yaşam ortamının işçilere sunulduğu, gelecekteki aydınlık günleri beraber yaşayalım. Bu umutla yaşıyoruz ve mücadelemizi bu umutla yapıyoruz. İnşallah Rabb'im böyle kazaları bir daha bize göstermesin." diye konuştu.

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Çağlar Öztürk de 3 Mart 1992'deki olayın ülkedeki en büyük maden kazalarından biri olduğunu kaydetti.

Törene, sendika yöneticilerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında 263 işçi hayatını kaybetmiş, bazı işçilerin cenazeleri olaydan 5 yıl sonra bulunup çıkarılmıştı.

Zonguldak'ta 1992'deki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı

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Zonguldak, Türkiye, Maden, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 1992'deki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika


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