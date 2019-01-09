Zonguldak'ta 43 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
50 dakika önce
Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan 43 köy yolu için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Zonguldak
'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan 43 köy yolu için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Zonguldak'ta il genelinde etkili olan kar yağışı yerini güneşli ve soğuk havaya bıraktı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 70 santimetreye adar ulaşırken İl Özel İdaresine bağlı ekipler de ulaşım sağlanamayan köylerde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürürken Merkez
'de 5, Kozlu
'da 6, Alaplı
'da 3, Devrek
'te 22, Ereğli'de 5, Gökçebey
'de 2 olmak üzere, toplam 43 köy yolu ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi.
Öte yandan kar yağışı nedeniyle zaman zaman kapanan Zonguldak- Ankara
ve Zonguldak-Ereğli yolu tüm araçlara açıldı. - ZONGULDAK
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:47 Kaynak: İHA
Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı
Son Dakika! Palu Ailesinin Evini Polisler Bastı! Gözaltı İşlemi Uygulanıyor
Palu Ailesi Olayıyla Gündem Olan Tuncer Ustael, Savcılara Seslendi: Gelin Beni Alın
Kredi Kartı Borçlularına Büyük Kolaylık! 10 Bin TL'lik Borçta 10 Bin TL Tasarruf Edilecek