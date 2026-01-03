Zonguldak\'ta Hortum Tekneleri Devirdi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde limandaki tekneleri deviren hortumun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Hortum, 29 Aralık'ta Bozahane Limanı çıktı. Hortumun vurduğu karadaki ve denizdeki tekneler sarsıldı, yerden yükselen bazı tekneler devrildi. Hortum oluştuğu sırada teknelerin arasında olan bir balıkçı ise yara almadan kurtuldu. Tekneleri deviren hortumun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.