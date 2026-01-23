Zonguldak\'ta Köprüden Dereye Uçan Araçta Sürücü Hafif Yaralandı

Zonguldak'ta kontrolden çıkan bir otomobil 20 metre yükseklikteki köprüden dereye uçtu. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza sabah saatlerinde Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde yaşandı. İddiaya göre F.S.; idaresindeki 06 FT 8129 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Bariyerlere çarpan otomobil 20 metre yükseklikteki köprüden dereye uçtu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin ve polis ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartılan sürücü F.S., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK
