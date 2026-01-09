Zonguldak'ta Su Baskını: Ekici Ailesi Zor Durumda - Son Dakika
Zonguldak'ta Su Baskını: Ekici Ailesi Zor Durumda

09.01.2026 10:10
İletişim firmasının altyapı çalışması sonrası Ekici ailesinin evi su bastı, zarar büyük.

ZONGULDAK'ta bir iletişim firmasının altyapı çalışması kapsamında yol kazılınca Ekici ailesinin yaşadığı evi, su bastı. Evin tabanından yükselen su, zemin kaplamalarına, duvarlara zarar verdi. Elif Ekici, "Hemen hemen 10 günden beri bu suyu çekiyorum evin içinde. Zeminden çıkan su evime basıyor, toprak altından gelen su" dedi.

Kentte geçen yıl aralık ayında bir iletişim firması, Tepebaşı Mahallesi'nde altyapı çalışması başlattı. Çalışmalar, Taşocağı Sokak'a ulaştığında Ekici ailesine ait 49F numaralı evi su içinde kaldı. Aile, evlerine usta çağırıp evin tesisatını kontrol ettirdi. Ev tesisatında kaçak bulunamadı. Evin tabanından yükselen su, zemin kaplamalarına, duvarlara zarar verdi, kapıların şişmesine neden oldu.

'TOPRAK ALTINDAN GELİYOR'

1,5 yıla yakın süredir eşi ve çocuğuyla birlikte aynı evde yaşadığını, böyle bir sorun olmadığını ifade eden Elif Ekici, "1,5 seneden beri ben buradayım, herhangi bir sorunum yoktu. Çalışma başladıktan sonra, 1 haftadan beri evim su almaya başladı. İlk ara kısımdaydı, yılbaşından sonra komple eve su yayılmaya başladı. Yukarıdaki çalışmadan sonra başladı, orayı yardıktan sonra. Hemen hemen 10 günden beri bu suyu çekiyorum evin içinde. Su, evin içine, toprak altından geliyor. Zeminden çıkan su evime basıyor, toprak altından gelen su" dedi.

'HERHANGİ BİR ÇALIŞMA BAŞLATMADILAR'

Eşiyle birlikte suyu paspas ve bezlerle almaya çalışan Elif Ekici, "1 haftadır belediyeye gidiyorum, beyaz masayı aradım, geldiler bizi fen işlerine yönlendirdi. Fen işleri geldi, 'Kanalizasyon' dedi. Kanalizasyondan gelenler de şirketi suçladılar. Herhangi bir çalışma yok, suyu kesmiyorlar. Bu şekilde kaldık. Yardımcı olacaklarını söylediler ama herhangi bir çalışma başlatmadılar. Ne zaman kesilecek? Benim zararım var. Evimin komple tabanının değişmesi lazım, kapılarım şişti, koltuk takımım sudan mahvoldu. Dışarıdaki dolabım öyle. Nereden baksan 100- 150 bin masrafımız var. Bu evi yaptırırken 200 bin lira para harcadım zaten 1 senede" diye konuştu.

KAÇAĞI TESPİT EDEMEDİLER

Belediye yetkilisinden alınan bilgiye göre; ekipler, firmanın altyapı çalışması sırasında ana su hattına zarar verdiğini ve kaçak oluştuğunu belirledi. Ekipler, kaçak olan noktayı belirleyemedi. Cihazla arızalı noktanın tespiti için dinleme yapılacağı ifade edilirken, kaçak tespit edildiğinde müdahale edilecek.

Kaynak: DHA

