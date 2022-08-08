Zonguldak'taki vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'taki vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı

08.08.2022 01:16
Zonguldak'taki vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı

Zonguldak'taki vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı Komşusunun boğazını gürültü nedeniyle çıkan kavgada baltayla kesmiş Zonguldak'ta tartıştığı komşularına baltayla saldırarak bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı.

Zonguldak'taki vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı

Komşusunun boğazını gürültü nedeniyle çıkan kavgada baltayla kesmiş

ZONGULDAK - Zonguldak'ta tartıştığı komşularına baltayla saldırarak bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Devrek ilçesinde Mert Serkan Lülleci'nin apartmandaki komşuları Hacer Alkan ve eşi Aydın Alkan'a baltayla saldırmasının ayrıntıları ortaya çıktı. Apartmanda yaşanan gürültü konusundan dolayı daha önce aralarında husumet bulunan komşularına saldıran Mert Serkan Lülleci; Hacer Alkan'ın ölümüne, eşi Aydın Alkan'ın ise ağır yaralanmasına sebep oldu.

Olay sonrası kaçan ancak ailesine ait başka bir ikamette kıskıvrak yakalanan zanlı Mert Serkan Lülleci'nin psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Devrek Adliyesi'ne çıkartılan zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hacer Alkan'ın cenazesi ise sevenlerinin gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Tedavisinin ardından eşinin cenaze namazına katılmak üzere ilçeye gelen Aydın Alkan ise tabutun başında dakikalarca gözyaşı döktü.

YORUMLAR
500
Zonguldak'taki vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı Zonguldak'taki vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı Komşularının boğazını kesen saldırgan, saklandığı evde baltayla polise direndi (3) Komşularının boğazını kesen saldırgan, saklandığı evde baltayla polise direndi (3)
Kaynak: İHA

Mert Serkan, Zonguldak, Devrek, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'taki vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:21 Rıdvan Dilmen, Mesut Özil ile konuştuklarını açıkladı: Toreira'nın müthiş bir oyuncu olduğunu belirtti
00:07 İsrail ve Filistin arasında ateşkes kararı! Anlaşmadaki bir madde dikkat çekti
00:04 Bakan Murat Kurum'un İBB Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'na karşı aday olacağı öne sürüldü
23:48 Eve geç gelme tartışması kanlı bitti! 15 yaşındaki çocuk, babasını feci şekilde öldürdü
23:46 Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray üç puana Gomis'in son dakika golüyle ulaştı
23:36 Plajda şortunu indirdi! Linçten yüzerek kaçmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçirdi
23:20 Galatasaray'a karşı penaltı kaçıran Antalyasporlu Luiz Adriano sosyal medyada gündeme oturdu
22:57 Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın Antalyaspor maçında yaptıklarına övgü yağdı
22:47 Kulisleri hareketlendiren iddia! Muhalefet, HDP'yi dışarıdan destek için ikna etmeye çalışacak
22:29 Alanyaspor, Pirlo'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 01:16:29. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'taki vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement