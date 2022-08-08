Zonguldak'taki vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı

Komşusunun boğazını gürültü nedeniyle çıkan kavgada baltayla kesmiş

ZONGULDAK - Zonguldak'ta tartıştığı komşularına baltayla saldırarak bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Devrek ilçesinde Mert Serkan Lülleci'nin apartmandaki komşuları Hacer Alkan ve eşi Aydın Alkan'a baltayla saldırmasının ayrıntıları ortaya çıktı. Apartmanda yaşanan gürültü konusundan dolayı daha önce aralarında husumet bulunan komşularına saldıran Mert Serkan Lülleci; Hacer Alkan'ın ölümüne, eşi Aydın Alkan'ın ise ağır yaralanmasına sebep oldu.

Olay sonrası kaçan ancak ailesine ait başka bir ikamette kıskıvrak yakalanan zanlı Mert Serkan Lülleci'nin psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Devrek Adliyesi'ne çıkartılan zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hacer Alkan'ın cenazesi ise sevenlerinin gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Tedavisinin ardından eşinin cenaze namazına katılmak üzere ilçeye gelen Aydın Alkan ise tabutun başında dakikalarca gözyaşı döktü.