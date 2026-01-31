Zorlu Kışta Evde Sağlık Hizmeti

SAĞLIK Bakanlığı, Van'ın Çaldıran ilçesinde 'Evde Sağlık Hizmeti' kapsamında zorlu kış şartları altında görev yapan sağlık ekiplerinin görüntülerini sanal medya hesabından paylaştı.

Bakanlığın sanal medya hesabından, Demirören Haber Ajansı'nın haberleştirdiği, Van'ın Çaldıran ilçesinde görev yapan Doktor Didem Durgun ve beraberindeki sağlık ekibinin zorlu kış şartlarında hastalara evde hizmet verdiği görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda Doktor Didem Durgun'un, "Hastaneye ulaşmaları gereken durumlarda buna gerek kalmıyor; biz onlara ulaşıyoruz" ifadelerine yer verilerek, "En zorlu şartlarda, engel tanımadan, büyük bir özveriyle görev başındalar. Vatandaşımızın sağlığı için fedakarlıkla görev yapan tüm sağlık ekiplerimize kolaylıklar diliyor, tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz" denildi.