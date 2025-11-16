Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi 19 Kasım'da Açılıyor - Son Dakika
Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi 19 Kasım'da Açılıyor

16.11.2025 12:38
Karşıyaka Belediyesi'nin 'insan odaklı hizmet' anlayışıyla inşa ettiği Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi, 19 Kasım'da düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Tesis, sosyal yardımlaşma, eğitim ve kültürel faaliyetler sunacak.

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi'nin 'insan odaklı hizmet' vizyonuyla kente kazandırdığı Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi, 19 Kasım'da törenle kapılarını açacak. Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de katılacak. Tüm Karşıyakalıları açılışa davet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Büyük bir coşkuyla açılışını yapacağımız bu tesis, sosyal belediyecilik anlayışımızın en güzel örneklerinden biri olacak" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, iki kütüphane, dayanışma merkezi, aşevi ve seminer salonlarından oluşan Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi için 19 Kasım Çarşamba günü saat 12.00'de geniş katılımlı bir açılış töreni düzenleyecek.

Açılışa, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve parti yöneticileri, meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katılacak. Törende Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu zeybek gösterisi sergileyecek, Belediye Bandosu da müzik dinleti sunacak.

"Tüm ilçemiz için önemli bir ihtiyaca cevap verecek"

Karşıyaka'ya örnek bir yatırım kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Geçtiğimiz dönemde yapımına başlanan binayı, çok yönlü modern bir sosyal hizmet tesisi olarak tamamladık ve kentimize armağan ettik. Ücretsiz hizmet sunacak tesisimiz, Zübeyde Hanım Mahallemiz ve tüm ilçemiz için önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Hem zor günlerde dayanışmanın hem de her yaştan vatandaşlarımız için kültürel yaşamın yeni adresi olacak. CHP Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökan Zeybek'in de katılımlarıyla gerçekleştireceğimiz açılış törenimize, tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Çok yönlü hizmet sunacak

Zübeyde Hanım Mahallesi 7448/17 Sokak No: 15 adresinde yer alan Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi, Karşıyaka Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla inşa edildi. Kısa süre önce faaliyete başlayan binanın zemin katında, taziye evi olarak da kullanılabilen bir dayanışma merkezi oluşturuldu. Ayrıca tam donanımlı mutfağa sahip bir aşevi yapıldı. Bir bölüm de 60 yaş üzeri vatandaşlara hizmet sunan 3. Yaş Üniversitesi'ne tahsis edildi. Ayrıca resim ve örgü gibi branşlarda ücretsiz kurslar verilmeye başlandı.

Binanın üst katında ise Hasan Ali Yücel Kütüphanesi, ilk etapta 4 bin adet kitapla hizmete sunuldu. Hayırsever Rüştü Barkay da eşi adına, Bütün Çocuklar Bizim Derneği aracılığıyla Elçim Barkay Çocuk Kütüphanesi'ni kurdu. 6-12 yaş aralığına yönelik 2 bin çocuk kitabının bulunduğu kütüphanede, satrançtan kutu oyunlarına ve yapboza kadar eğitici öğretici faaliyetler için gerekli materyallere de yer verildi. Bunun yanı sıra, 0-3 yaş çocuklar ve annelerine yönelik, hem kitaplar hem de oyuncakların yer aldığı özel bir bölüm oluşturuldu. Seminer salonu da ilkokul çağındaki öğrencilere yönelik ücretsiz etüt hizmetiyle faaliyete geçti. Öte yandan, 'engelsiz hizmet' anlayışıyla tasarlanan tesiste engelli asansörü, engelli tuvaletleri ve görme engelliler için kılavuz taşları oluşturuldu.

Kaynak: ANKA

