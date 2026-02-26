AYM Başkanı'ndan kritik Can Atalay açıklaması: Yargılanması özel usule tabi - Son Dakika
AYM Başkanı'ndan kritik Can Atalay açıklaması: Yargılanması özel usule tabi

AYM Başkanı\'ndan kritik Can Atalay açıklaması: Yargılanması özel usule tabi
26.02.2026 14:02
Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, basın mensuplarının Can Atalay hakkında sorduğu soruya yanıt verdi. Özkaya, "Can Atalay'ın milletvekili olarak yargılanmasının özel usule tabi olduğunun ve Anayasa Mahkemesinin Anayasa'nın 14 ve 83. maddeleri yorumu çerçevesinde milletvekili sıfatı devam ettiği sürece yargılamanın durması gerektiğinin ifade edildiği iki kararın altında imzam var" dedi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Ankara Vilayetler Evi'nde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Özkaya burada basın mensuplarının Selahattin Demirtaş ve Can Atalay hakkındaki soruları yanıtladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal kararının gereğinin yerine getirilmesi konusunda bir yetkileri olmadığını belirten Özkaya, HDP'ye kapatma davası hakkında ise dosyanın teknik anlamda sona yaklaştığını söyledi.

CAN ATALAY SORUSUNA YANIT

"Milletvekilliği düşürülen Can Atalay ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında AYM ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince (AİHM) verilen ihlal kararlarının, mahkemelerce yerine getirilmemesine" ilişkin değerlendirmeleri sorulan Özkaya, AYM'nin Atalay ile ilgili verdiği 3 kararı bulunduğunu anımsattı.

AYM Başkanı'ndan kritik Can Atalay açıklaması: Yargılanması özel usule tabi
Can Atalay

AYM üyesi olarak söz konusu kararlarda yargısal görüşünü ifade ettiğini anımsatan Özkaya, "Can Atalay'ın milletvekili olarak yargılanmasının özel usule tabi olduğunun ve Anayasa Mahkemesinin Anayasa'nın 14 ve 83. maddeleri yorumu çerçevesinde milletvekili sıfatı devam ettiği sürece yargılamanın durması gerektiğinin ifade edildiği iki kararın altında imzam var" dedi.

"AİHM KARARLARINI YERİNE GETİRİLMESİNİ TEMİN ETMEYE YETKİMİZ YOK"

AYM olarak AİHM'in verdiği ihlal kararlarının gereğinin yerine getirilmemesi üzerine yapılan başvurularda işin esasını incelediklerini ve ihlal kararının gereğinin yerine getirilmediğini tespit etmeleri durumunda ihlal kararı verdiklerini belirten Özkaya, "Bizim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ihlal kararlarının yerine getirilmesini temin etmeye yönelik yetkimiz yok. Dolayısıyla bu konudaki değerlendirmelerimiz de farklı yorumlanabiliyor. O nedenle bu tür konularda kararlarımızla değerlendirme yapmanın daha doğru olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Hukuk AYM Başkanı'ndan kritik Can Atalay açıklaması: Yargılanması özel usule tabi - Son Dakika

SON DAKİKA: AYM Başkanı'ndan kritik Can Atalay açıklaması: Yargılanması özel usule tabi - Son Dakika
