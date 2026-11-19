Ankara'da iki kişiyi yaralayan şüpheli, 4 yıldır aranıyordu, Iğdır'da tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da 5 Mayıs 2022'de iki kişinin silahla yaralandığı kasten öldürmeye teşebbüs olayının faili olarak 4 yıldır aranan şüpheliyi Iğdır'da yakaladı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Iğdır’da 4 Yıldır Aranan Kasten Öldürmeye Teşebbüs Şüphelisi Yakalandı
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara’da 2022 yılında meydana gelen silahlı yaralama olayının faili olarak aranan şahsı Iğdır’da yakalayarak cezaevine gönderdi.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, 5 Mayıs 2022 tarihinde Ankara’da husumet nedeniyle iki kişinin silahla yaralanmasıyla sonuçlanan kasten öldürmeye teşebbüs olayının faili olarak aranan K.B. (1965, Iğdır) isimli şahsın Iğdır merkezde bulunduğu belirlendi.
Polis ekiplerince yürütülen geniş çaplı arama ve yakalama çalışmaları sonucunda şahıs yakalandı.
Adli makamlara sevk edilen K.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Haber: Halit Öztürk
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