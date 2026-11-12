Iğdır Cennetabat'ta Kızıl ve Sevgül aileleri MHP İl Başkanı öncülüğünde barıştı - Son Dakika
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Iğdır Cennetabat'ta Kızıl ve Sevgül aileleri MHP İl Başkanı öncülüğünde barıştı

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Iğdır Cennetabat\'ta Kızıl ve Sevgül aileleri MHP İl Başkanı öncülüğünde barıştı
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Iğdır Cennetabat'ta Kızıl ve Sevgül aileleri, MHP İl Başkanı Hüseyin Ateş'in öncülüğündeki arabuluculukla barıştı. Belediye başkanları ve kanaat önderlerinin de katkı sunduğu süreçte, kin ve kırgınlıkların yerini sevgi ve kardeşliğe bırakması gerektiği vurgulandı.

Iğdır’ın Cennetabat köyünde Kızıl ve Sevgül aileleri arasında yaşanan husumetin sona erdirilmesi için yürütülen barış girişimleri sonuç verdi. MHP Iğdır İl Başkanı Hüseyin Ateş’in öncülüğünde gerçekleştirilen arabuluculuk çalışmaları sonucunda iki aile barıştı.

Barış sürecine Karakoyunlu Belediye Başkanı Bayram Ali Ballı, Melekli Belediye Başkanı Mücahit Tanık, Argın ailesi, din âlimi Gefer Oğur, köylerin kanaat önderleri ve büyükleri de katkı sundu.

Sağlanan uzlaşmanın ardından yapılan açıklamada, kin ve husumetin yerini sevgiye, kırgınlıkların yerini kardeşliğe ve anlaşmazlıkların yerini huzura bırakması gerektiği vurgulandı. Hiçbir meselenin insan hayatından, hiçbir kırgınlığın ailelerin huzurundan daha değerli olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, toplumsal barışın önemine dikkat çeken MHP Iğdır İl Başkanı Hüseyin Ateş, “Bu şehirde birinin burnu kanasa bizim yüreğimiz kanar. Toplumsal barışı inşa etmek zorundayız. Barışımız daim, kardeşliğimiz kaim, huzurumuz daim olsun.” dedi. 

Cennetabat köyünde sağlanan barışın, bölgedeki diğer ailelere de örnek olması temenni edildi.

Kaynak: Haber Platformu
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SON DAKİKA: Iğdır Cennetabat'ta Kızıl ve Sevgül aileleri MHP İl Başkanı öncülüğünde barıştı - Son Dakika
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