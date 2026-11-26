Iğdır'da 23.00 sıralarında motosiklete çarpan araç kadın sürücüyü ağır yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da dün gece 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde arkadan hızla gelen Connect marka araç motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanıp kaldırıma düşen kadın sürücü ağır yaralandı, hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı ve soruşturma başlatıldı.
Iğdır’da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü kadın ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan K.A.’nın yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.
Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, arkadan hızla gelen Connect marka araç, motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü K.A. havaya savrularak kaldırıma düştü. Ağır yaralanan kadın sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
K.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşma başlatıldı.
Haber: Halit Öztürk
Kaynak: Haber Platformu
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