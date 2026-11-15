Iğdır'da arazi taramasında 11 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Iğdır'da arazi taramasında 11 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

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Iğdır\'da arazi taramasında 11 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı
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Iğdır\'da arazi taramasında 11 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı
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Iğdır İl Emniyet ekipleri, Ağrı Dağı eteklerinde termal destekli arazi taramasında 11 düzensiz göçmen ve geçişlerini organize eden 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Göçmenler GÖKSEM’e teslim edilirken organizatör hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Özel Harekât Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Ağrı Dağı eteklerinde geniş çaplı arazi tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Operasyonda termal görüntüleme sistemlerinden yararlanıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, sınır hattından yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye düzenlenen operasyonda 11 düzensiz göçmen ile bu kişilerin ülkeye geçişini organize ettiği belirlenen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 11 düzensiz göçmen, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM’e (Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Mağdurları Sığınma Evi/ Geri Gönderme Merkezi) teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen organizatör hakkında ise adli tahkikat başlatıldı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu
Ağrı DağıGüvenlikGüncelGöçmenIğdırSon Dakika

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