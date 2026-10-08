Iğdır'daki Aras Vadisi'nde yürüyüş yapan dağcılar dev Çağaboğan'ı gözlemledi - Son Dakika
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Iğdır'daki Aras Vadisi'nde yürüyüş yapan dağcılar dev Çağaboğan'ı gözlemledi

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Iğdır\'daki Aras Vadisi\'nde yürüyüş yapan dağcılar dev Çağaboğan\'ı gözlemledi
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Iğdır Aras Vadisi'nde doğa yürüyüşüne çıkan dağcılar, kayalık alanda rastladıkları dev çekirge karşısında şaşkınlık yaşadı. Literatürde Saga ephippigera adıyla geçen ve halk arasında “Çağaboğan” denilen türün etçil olup tarıma zarar veren böceklerle beslendiği belirtildi.

Iğdır’ın Aras Vadisi’nde doğa yürüyüşü yapan dağcılar, kayalık alanda karşılaştıkları dev çekirge karşısında şaşkınlık yaşadı. 

Türkiye’de zaman zaman görülen ve büyüklüğüyle dikkat çeken Saga ephippigera türü çekirge, bölgedeki dağcıların ilgi odağı oldu.

Halk arasında “Çağaboğan” olarak bilinen çekirgenin heybetli görüntüsü, doğa tutkunlarının dikkatini çekti. Dağcılar, kayalıklar arasında karşılarına çıkan çekirgeyi bir süre gözlemledi.

Literatürde Saga ephippigera olarak geçen türün etçil olduğu ve başta tarıma zarar veren çeşitli böcekler olmak üzere başka küçük canlılarla beslendiği belirtildi.

Doğada nadir karşılaşılan ve iri yapısıyla dikkat çeken “Çağaboğan”, Aras Vadisi’nde doğa yürüyüşü yapanların unutamayacağı görüntülerden birine sahne oldu.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu
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SON DAKİKA: Iğdır'daki Aras Vadisi'nde yürüyüş yapan dağcılar dev Çağaboğan'ı gözlemledi - Son Dakika
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