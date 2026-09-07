Ekonomistler 2027 asgari ücret zammını yüzde 25-30 aralığında tahmin ediyor - Son Dakika
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Ekonomistler 2027 asgari ücret zammını yüzde 25-30 aralığında tahmin ediyor

Ekonomistler 2027 asgari ücret zammını yüzde 25-30 aralığında tahmin ediyor
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2027'de asgari ücrete yapılacak ara zam oranı ekonomistlerin tahminlerine göre yüzde 25 ila 30 aralığında olacak. Bu artış çalışanların maaşlarını ve ekonomik koşullarını doğrudan etkileyecek.

Temmuz ayı itibarıyla asgari ücretliye herhangi bir ara zam yapılmadığı için gözler 2024 Ocak ayına çevrildi. Yıl sonuna yaklaşırken asgari ücret zammıyla ilgili beklentiler ve tahminler gündeme gelmeye başladı.

Orta Vadeli Program (OVP) ve Merkez Bankası enflasyon hedefleri ışığında asgari ücret zammına yönelik tahminler netleşiyor. Ekonomistlerin değerlendirmelerine göre, 2027'de asgari ücrete %25 ila %30 civarında bir artış bekleniyor. Bu oranlar çalışanların ekonomik koşullarını doğrudan etkileyecek önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl ilk Asgari Ücret Tespit Komisyonu 12 Aralık'ta toplanmış ve 2026 asgari ücreti 23 Aralık'ta belirlenmişti. Bu yılki beklentiler doğrultusunda benzer bir takvimin izlenmesi öngörülüyor.

Yıl sonuna yaklaşırken asgari ücret zammına ilişkin gelişmeler dikkatle izleniyor. Çalışanların maaşlarının belirleneceği bu süreç toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Asgari Ücret, Ekonomi, Zam, Son Dakika

Son Dakika İşçi Ekonomistler 2027 asgari ücret zammını yüzde 25-30 aralığında tahmin ediyor - Son Dakika

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