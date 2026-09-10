İşe alım beklentisi arttı, Türkiye küresel ortalamanın 4 puan altında kaldı

ManpowerGroup'un İstihdama Genel Bakış Araştırması'na göre, ticari ve jeopolitik risklere rağmen 2026'nın dördüncü çeyreği için küresel Net İstihdam Görünümü (NEO) 29 puana yükseldi. Bu, işverenlerin işe alım iştahının arttığını gösterdi. Türkiye'de NEO bir önceki çeyreğe göre 1 puan, 2025'in dördüncü çeyreğine göre 5 puan artarak 25 puana çıktı.

ManpowerGroup, 2026 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin işe alım beklentilerini ölçmek için 42 ülkede yaklaşık 39 bin 878 işverenle araştırma yaptı. Rapora göre mevsimsellikten arındırılmış küresel NEO 29'a yükselerek geçen çeyreğe kıyasla 2 puan, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 6 puan arttı.

Türkiye'deki işverenlerin 2026'nın dördüncü çeyreğine ilişkin istihdam beklentileri olumlu seyrini sürdürüyor. Ülkemizde NEO 25 puan olarak ölçülürken, bu oran bir önceki çeyreğe göre 1 puan, 2025'in dördüncü çeyreğine göre 5 puan arttı. Buna karşın Türkiye, istihdam beklentilerinde küresel sıralamanın alt yarısında yer aldı ve küresel ortalamanın 4 puan altında kaldı.

ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, Türkiye'deki işverenlerin işe alım konusunda temkinli iyimserliğini koruduğunu belirtti. Fiyat artışları ve yüksek işletme maliyetleri sürse de enflasyondaki istikrarlı gerileme ve büyümenin güçleneceğine yönelik beklentilerin, şirketlerin işe alımlarını sürdürmesini desteklediğini ifade etti. Narlı'ya göre önümüzdeki dönemde görünümün nasıl şekilleneceği, büyük ölçüde hükümetin kritik olarak nitelendirdiği bu yılda ekonomik istikrarı koruyup koruyamayacağına bağlı. Türkiye'de istihdam görünümünün genel olarak istikrarlı seyrini sürdürmesi ve küresel ortalamaya yakın bir düzeyde olması geleceğe yönelik umut vadediyor.