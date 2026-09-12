Yapay zeka etkisiyle OVP'de yeni nesil çalışma modelleri devreye alınacak
Teknolojideki hızlı değişim ve yapay zekanın endüstrileri yeniden şekillendirmesi, Türkiye'nin 2027-2029 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programı'na yansıdı. Program, sektörel ihtiyaçlar ve beceri uyumsuzluklarını dikkate alarak atıl iş gücünü azaltmayı ve güvenceli esnekliği artırmayı hedefliyor.
Teknolojideki hızlı değişim ve yapay zekanın endüstrileri yeniden şekillendirmesi, Türkiye'nin 2027-2029 yıllarını kapsayan yeni Orta Vadeli Programı'na (OVP) yansıdı.
Program, klasik mesai anlayışının ötesine geçerek yeni nesil çalışma modellerini devreye alacak. Sektörel ihtiyaçlar ve beceri uyumsuzlukları dikkate alınarak tasarlanacak modellerde, atıl iş gücünün azaltılması ve 'güvenceli esnekliğin' artırılması temel vizyon olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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