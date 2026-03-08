Kadınlar Günü'nde El Emeği Sergisi - Son Dakika
Kadınlar Günü'nde El Emeği Sergisi

08.03.2026 19:22
Çorlu'da kadın eğitim merkezleri, 8 Mart için el emeği ürünlerini sergiyle tanıttı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kadın eğitim merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin ürettiği el emeği ürünler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan sergide, beğeniye sunuldu.

Çorlu'da hizmet veren Menekşe Kadın Eğitim Merkezi ile Lavanta Eğitim Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı sergi, Ünal Baysan Kültür Merkezi'nde açıldı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen sergide kursiyerlerin hazırladığı inci oyası, ahşap ve çeşitli el sanatları çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

'ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİMİZ ÇOK HEYECANLI'

Lavanta Eğitim Merkezi Sorumlusu ve Esentepe Mahallesi Muhtarı Nigar İlgün, merkezin 2025 yılında hizmet vermeye başladığını belirterek, "Öğrencilerimiz çok heyecanlı, öğretmenlerimiz çok heyecanlı ve yaptıkları ürünleri ilk defa sergiye çıkardıkları için ayrıca bir mutluluk duyuyorlar. Şu an sanırım 300–400'e yakın ürün sergide" dedi.

'KADINLARLAR ÜRETİM YAPMAK ÇOK GÜZEL'

Menekşe Kadın Eğitim Merkezi İnci Oyası Öğretmeni Perüze Mutlu da, ürünlerin kısa sürede hazırlandığını dile getirerek, "Kadınlarla bir arada olmak, üretim yapmak gerçekten çok güzel. Yani kendi adıma söyleyeyim; ben tek başımayken şu anda benim 15 tane öğrencim var. Her kursta en az 15–20 öğrenci var. Hepimiz o gün gelsin diye iple çekiyoruz, çok heyecanlıyız" dedi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, kursiyerlerin hazırladığı ürünler ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ ÇORLU (Tekirdağ),

Kaynak: DHA

