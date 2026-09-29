Kahramanmaraş Elbistan'da 18 yaşındaki genç kız ikinci kattan düşüp hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş Elbistan'da 18 yaşındaki genç kız ikinci kattan düşüp hastaneye kaldırıldı

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Kahramanmaraş Elbistan\'da 18 yaşındaki genç kız ikinci kattan düşüp hastaneye kaldırıldı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 18 yaşındaki genç kız, Malatya Caddesi'ndeki binanın ikinci katındaki pencereden düştü. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kız ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Olay, Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K. henüz belirlenemeyen bir nedenle ikamet ettiği binanın ikinci katındaki pencereden zemine düştü.

Genç kızın düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.K., ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kahramanmaraş Elbistan'da 18 yaşındaki genç kız ikinci kattan düşüp hastaneye kaldırıldı

Hastanede tedavi altına alınan H.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
Devlet HastanesiKahramanmaraşElbistan3. SayfaMalatyaGüncelSon Dakika

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