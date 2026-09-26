Kahramanmaraş Pazarcık\'ta iki çekicinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaza, 26 Eylül 2026 günü saat 11.00 sıralarında Pazarcık ilçesi Narlı-Emiroğlu Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ferhat T’ın kullandığı 33 ACG 372 plakalı çekici ile karşı yönden gelen Ramazan B. yönetimindeki 23 ADL 629 plakalı çekici çarpıştı.

Kazada, 33 ACG 372 plakalı çekicinin sürücüsü Ferhat T. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Mikail T. yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer