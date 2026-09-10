Kahramanmaraş'ta 8 günde 5 narkotik operasyonunda 8 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1-8 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlediği beş ayrı operasyonda 6 bin 191 adet sentetik ecza hapı ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kahramanmaraş’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 ve 8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen beş ayrı çalışmada, toplam 6 bin 191 adet sentetik ecza hapı ile 66,89 gram ve 7,69 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında adli mercilere sevk edilen 8 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu
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