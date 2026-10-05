Kahramanmaraş\'ta İbrahim Çınar\'ın sürüsüne yıldırım düştü, 20 keçi telef oldu

Kahramanmaraş'ta İbrahim Çınar'ın sürüsüne yıldırım düştü, 20 keçi telef olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta etkili olan şiddetli yağışta İbrahim Çınar'ın keçilerinin bulunduğu alana yıldırım isabet etti ve 20 keçi telef oldu. Çınar ile ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kahramanmaraş’ta etkili olan şiddetli yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu 20 keçi telef oldu.
Edinilen bilgilere göre, yağış sırasında İbrahim Çınar’a ait keçilerin bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Yıldırımın isabet etmesi sonucu 20 keçi telef oldu.
Olayda İbrahim Çınar ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu
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