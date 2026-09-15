Kahramanmaraş'ta sulama tankerine çarpan otomobilde yaralanan 14 yaşındaki çocuk hastanede öldü
Kahramanmaraş-Narlı kara yolunun Kapıçam mevkiinde 11 Eylül'de otomobilin sulama tankerine arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirmiş, ölü sayısı 2'ye yükselmişti.
Kaza, 11 Eylül Cuma günü Kahramanmaraş-Narlı kara yolunun Kapıçam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Al yönetimindeki otomobil, yol üzerindeki sulama tankerine arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Ali Al, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Yaralılar arasında bulunan 14 yaşındaki Hacı Ali Al, Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Hacı Ali Al, hastanede sürdürülen tedavisine rağmen yaşamını yitirdi.
Hacı Ali Al’ın da hayatını kaybetmesiyle birlikte 11 Eylül’de meydana gelen kazanın bilançosu ağırlaştı ve yaşamını yitirenlerin sayısı 2’ye yükseldi.
Haber: Muhammet Özer
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