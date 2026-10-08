Taşlıçay Kaymakamı Kılıç, Balçiçek Köyü okulunda öğretmen ve öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Taşlıçay Kaymakamı Kılıç, Balçiçek Köyü okulunda öğretmen ve öğrencilerle buluştu

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Taşlıçay Kaymakamı Kılıç, Balçiçek Köyü okulunda öğretmen ve öğrencilerle buluştu
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Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, Balçiçek Köyü'ndeki okulu ziyaret ederek okulun durumu ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Öğretmenlerin taleplerini dinleyen Kılıç, öğrencilerle sohbet edip onlara çeşitli hediyeler verdi.


Taşlıçay ilçe Kaymakamı Kübra BAKA KILIÇ, Balçiçek Köyü’nde bulunan okulu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Taşlıçay Kaymakamı Kılıç, Balçiçek Köyü okulunda öğretmen ve öğrencilerle buluştu

Gerçekleştirilen ziyarette okul idarecileri ve öğretmenlerle görüşen Kaymakamımız, okulun genel durumu, eğitim ortamı ve yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Eğitim süreçlerinin daha verimli yürütülmesi ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Kaymakamımız, öğretmenlerin görüş ve taleplerini de dinledi.

Taşlıçay Kaymakamı Kılıç, Balçiçek Köyü okulunda öğretmen ve öğrencilerle buluştu

Daha sonra öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Kübra BAKA KILIÇ, öğrencilerle yakından ilgilenerek dersleri, hedefleri ve eğitim hayatları hakkında sohbet etti. Öğrencilere çeşitli hediyeler takdim eden Kaymakam, kendilerine eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaymakamı Kılıç, ziyareti, öğrenciler ve öğretmenlerle gerçekleştirilen görüşmelerin ardından sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Batı Akdeniz Kalkınma AjansıTaşlıçayGüncelEğitimSon Dakika

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