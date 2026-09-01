Kilis Adliyesi'nde 2026-2027 Adli Yılı Törenle Başladı, Yargı Mensupları Görevlerine Başladı - Son Dakika
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Kilis Adliyesi'nde 2026-2027 Adli Yılı Törenle Başladı, Yargı Mensupları Görevlerine Başladı

Kilis Adliyesi\'nde 2026-2027 Adli Yılı Törenle Başladı, Yargı Mensupları Görevlerine Başladı
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Kilis'te 2026-2027 Adli Yılı'nın başlaması dolayısıyla adliyede tören düzenlendi. Yargı mensupları, avukatlar ve adliye personelinin katıldığı törende, yeni adli yılın hızlı, etkin ve tarafsız adalet anlayışıyla geçmesi temennisinde bulunuldu. Hâkim ve savcılar ile adliye çalışanları yeni dönemde görevlerine başladı.

Kilis’te 2026-2027 Adli Yılı’nın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Törene yargı mensupları, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

Kilis Adliyesi'nde 2026-2027 Adli Yılı Törenle Başladı, Yargı Mensupları Görevlerine Başladı

Yeni adli yılın başlamasıyla birlikte Kilis Adliyesi’nde yargı faaliyetleri yeniden yoğunlaşırken, hâkim ve savcılar ile adliye çalışanları yeni dönemde görevlerine başladı.

Törende adaletin hızlı, etkin ve tarafsız şekilde tecelli etmesinin önemine vurgu yapılırken, 2026-2027 Adli Yılı’nın tüm yargı camiası ve vatandaşlar için hayırlı olması dileğinde bulunuldu.

Haber: Abdullah Alpdağ

Kaynak: Haber Platformu

Adliye, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Kilis Kilis Adliyesi'nde 2026-2027 Adli Yılı Törenle Başladı, Yargı Mensupları Görevlerine Başladı - Son Dakika

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