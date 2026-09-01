Kilis Adliyesi'nde 2026-2027 Adli Yılı Törenle Başladı, Yargı Mensupları Görevlerine Başladı
Kilis'te 2026-2027 Adli Yılı'nın başlaması dolayısıyla adliyede tören düzenlendi. Yargı mensupları, avukatlar ve adliye personelinin katıldığı törende, yeni adli yılın hızlı, etkin ve tarafsız adalet anlayışıyla geçmesi temennisinde bulunuldu. Hâkim ve savcılar ile adliye çalışanları yeni dönemde görevlerine başladı.
Kilis’te 2026-2027 Adli Yılı’nın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Törene yargı mensupları, avukatlar ve adliye personeli katıldı.
Yeni adli yılın başlamasıyla birlikte Kilis Adliyesi’nde yargı faaliyetleri yeniden yoğunlaşırken, hâkim ve savcılar ile adliye çalışanları yeni dönemde görevlerine başladı.
Törende adaletin hızlı, etkin ve tarafsız şekilde tecelli etmesinin önemine vurgu yapılırken, 2026-2027 Adli Yılı’nın tüm yargı camiası ve vatandaşlar için hayırlı olması dileğinde bulunuldu.
Haber: Abdullah Alpdağ
Kaynak: Haber Platformu
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