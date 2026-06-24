21Shares Bitcoin için yıl sonu beklentisini açıkladı - Son Dakika
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21Shares Bitcoin için yıl sonu beklentisini açıkladı

21Shares Bitcoin için yıl sonu beklentisini açıkladı
24.06.2026 17:04
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İsviçre merkezli varlık yöneticisi 21Shares, Bitcoin için yıl sonu temel senaryosunu 100 bin dolar olarak belirledi ve varlığın yarılanma (halving) sonrası seyrinin geçmiş döngülere benzediğini vurguladı. Rapora göre Bitcoin, geçmiş düşüşleri tanımlayan kapitülasyona henüz girmedi.

Şirket, aralık ayındaki sektör tahminlerini gözden geçirdiği yıl ortası kripto piyasası raporunu yayımladı. Rapor, Bitcoin'in Ekim 2025'te gördüğü yaklaşık 126 bin dolarlık zirvenin ardından yıl sonunda 100 bin dolara toparlanabileceğini öngörüyor. Varlık şu anda bu zirvenin yaklaşık yüzde 50 altında işlem görüyor.

Bitcoin'in halving sonrası fiyat hareketi tanıdık bir görüntü çiziyor ve geri çekilme tarihsel kalıplara yakın seyrediyor. Buna karşın mevcut düşüş, önceki döngülerde görülen yüzde 80'i aşan düzeltmelere göre çok daha ılımlı kalıyor. 21Shares ayrıca Bitcoin'in yatırımcıların 54 bin dolarlık toplam maliyet bedelinin sürekli üzerinde kaldığına dikkat çekti.

21Shares, "Bitcoin şimdiye kadar önceki düşüşleri tanımlayan topyekûn satış dalgasından kaçındı ve henüz 54 bin dolarlık toplam maliyet bedelinin altında işlem görmedi." ifadelerini kullandı. Şirket bunu, sermaye akışlarının daha kalıcı olduğu daha olgun bir piyasanın işareti olarak değerlendirdi.

ETP VARLIKLARI 140 MİLYAR DOLARDA

Raporda kripto borsa yatırım ürünlerine (ETP) yönelen kurumsal ilgi de ele alındı. Mayıs 2026 itibarıyla küresel kripto ETP'lerinde yönetilen varlık yaklaşık 140 milyar dolara, bu ürünlerde tutulan Bitcoin miktarı ise 1,25 milyon adede ulaştı. Bu seviye önceki zirvelerin yaklaşık yüzde 8 altında kaldı. 21Shares, yönetilen varlıktaki yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 15 düşüşü geniş çaplı bir satıştan çok fiyat hareketlerine bağladı. Şirkete göre ABD spot Bitcoin ETF'lerinden yaklaşık 3 milyar dolar net çıkış olmasına rağmen temeldeki Bitcoin tahsisleri döngü zirvelerine yakın kaldı.

TAHMİN PİYASALARI 57,5 MİLYAR DOLARI AŞTI

Tahmin piyasaları, mayıs sonuna kadar 57,5 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşarak 21Shares'in tüm yıl projeksiyonunun yarısından fazlasını geride bıraktı. Bu hacmin yıl sonuna doğru 100 milyar dolara, Dünya Kupası ve ABD ara seçimleri kaynaklı hareketliliğe bağlı olarak 200 milyar dolara yaklaşması bekleniyor. Rapor ayrıca spot Bitcoin dışına genişleyen ürünlere de işaret etti. Hyperliquid bağlantılı ETF'ler işleme açıldıkları ilk ayda yaklaşık 150 milyon dolar topladı.

Kamuya açık Blockchain ağlarındaki tokenize varlıklar 31 milyar dolara ulaştı ve bunun 15 milyar dolarını tokenize ABD Hazine tahvilleri oluşturdu. Son olarak Bitcoin, yayım sırasında 62.851 dolar civarında işlem görüyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para 21Shares Bitcoin için yıl sonu beklentisini açıkladı - Son Dakika

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