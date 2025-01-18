ABD Başkanı Donald Trump yeni kripto para birimini duyurdu

Kripto Para

Donald Trump'ın başkanlık yemininden önce piyasaya sürdüğü yeni memecoin $TRUMP, piyasada hızla yükselerek 9 milyar dolarlık bir değere ulaştı. Bu dijital para birimi, kısa sürede Pepe ve Bonk gibi diğer memecoinleri geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti. Trump'ın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar, bu yeni kripto para biriminin popülerliğini artırıyor.

$TRUMP Memecoin'i Bir Gün İçinde Piyasa Devleri Arasına Girdi

ABD Başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump, görevi devralmasına iki gün kala kripto para dünyasında ses getiren bir adım attı. Solana Blockchain ağı üzerinde geliştirilen $TRUMP isimli memecoin, piyasaya sürüldükten kısa süre sonra 9 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak rakiplerini geride bıraktı.

ABD'nin seçilmiş yeni başkanı Trump, sosyal medya platformları Truth Social ve X üzerinden yaptığı duyuruda, destekçilerini yeni kripto para birimine yatırım yapmaya davet etti. "Yeni Resmi Trump Meme coinim burada! Zafer kutlamaları için doğru zaman. Harika Trump Topluluğuma katılın ve $TRUMP'ınızı şimdi alın!" çağrısında bulundu.

Projenin arkasında, Trump'ın daha önce NFT ticaret kartları projesini hayata geçiren CIC Digital LLC bulunuyor. Şirket, The Donald J. Trump Revocable Trust'ın tam mülkiyetinde faaliyet gösteriyor ve Trump markasının NFT'leri için özel lisans anlaşması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. CIC Digital LLC ve Celebration Cards LLC'nin açıklamasına göre, Trump Meme Cards'tan elde edilecek gelirler iki şirket arasında paylaşılacak.

Projenin resmi internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, ilk aşamada 200 milyon $TRUMP token piyasaya sürüldü. Üç yıllık süreçte token sayısının bir milyara ulaşması planlanıyor. Tokenların yüzde 80'i CIC Digital ve proje geliştiricilerine, yüzde 10'u halka arz için ve kalan yüzde 10'u likidite havuzu için ayrıldı.

Kripto para dünyasının siyasetle yakınlaşmasının bir örneği de başkent Washington'da düzenlenen "Kripto Balosu" oldu. Donald Trump Jr. ve ünlü rap sanatçısı Snoop Dogg'un katılımıyla gerçekleşen etkinlik, kripto para birimlerinin politik ve kültürel alanlardaki etkisini gözler önüne serdi.