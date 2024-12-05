ABD'den kripto para borsalarına ağır fatura - Son Dakika
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ABD'den kripto para borsalarına ağır fatura

ABD\'den kripto para borsalarına ağır fatura

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), 2024 mali yılında kripto para sektöründeki yaptırımlardan rekor seviyede tazminat elde etti. Kurum, başta FTX olmak üzere büyük kripto para borsalarına yönelik denetimlerden toplam 17,1 milyar dolar topladı. Bu rakamın 14,5 milyar doları haksız kazanç iadesi ve tazminattan oluşuyor.

05.12.2024 12:28
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CFTC'nin kripto para sektörüne yönelik denetimleri, özellikle FTX ve Binance gibi büyük borsalara odaklandı. FTX davasında 12,7 milyar dolarlık rekor tazminat ve haksız kazanç iadesi kararlaştırıldı. Binance ve eski CEO'su Changpeng Zhao'ya yönelik davada ise toplam 2,85 milyar dolar para cezası uygulandı.

Binance ve FTX Davaları Milyarlarca Dolar Getirdi

CFTC'nin FTX davasındaki başarısı, kripto para dünyasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Sam Bankman-Fried'ın 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla sonuçlanan davada, kurum 8,7 milyar dolar tazminat ve 4 milyar dolar haksız kazanç iadesi kararı aldı.

CFTC Başkanı Rostin Behnam, yeni teknolojilerin piyasaları yeniden şekillendirdiği bu dönemde denetim görevlerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. Kurum ayrıca Voyager'ın eski CEO'su Stephen Ehrlich ve Seneca Ventures'a yönelik davalarda da önemli ilerlemeler kaydetti.

FTX davasının diğer sanıkları arasında yer alan Gary Wang, Caroline Ellison ve Nishad Singh hakkındaki hukuki süreçler devam ediyor. CFTC, Binance davasında Changpeng Zhao'dan 150 milyon dolar ve şirketten 1,35 milyar dolar para cezası tahsil etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Changpeng Zhao, Kripto Para, Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'den kripto para borsalarına ağır fatura - Son Dakika
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