ABD\'de kripto vergileri için kritik gün

Temsilciler Meclisi Gelirler Komitesi, Dijital Varlık Vergi Kesinliği Yasası adlı H.R. 10357 numaralı tasarıyı 16 Eylül'de ele alacak. Komite görüşmesi Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak. Yaklaşık 114 sayfalık metin, haziranda ayrı ayrı tartışılan kripto vergi tekliflerini tek pakette topluyor.

Tasarı, kriptoyla ödenen belirli ağ ve işlem ücretleri için 10 dolarlık istisna getiriyor. Uygun ücret 10 doları aşmadığında kullanıcıların kazanç veya zarar kaydı tutması gerekmeyecek. Düzenleme yalnızca tasarıda tanımlanan işlem ücretlerine uygulanacak. Genel mal ve hizmet alımlarını kapsamayacak.

Dolar sabitliğini koruyan uygun stablecoinlerde küçük fiyat sapmaları için de özel hesaplama yöntemi öngörülüyor. Belirlenen koşullar sağlandığında stablecoinin geri ödeme değeri vergi maliyeti olarak kabul edilebilecek. Yaygın biçimde işlem gören dijital varlıklar için basitleştirilmiş yıllık muhasebe seçeneği sunulacak. Bu iki düzenlemenin 2028'de başlaması planlanıyor.

ABD'DE MADENCİLİK VE STAKING KURALI DEĞİŞECEK

Madencilik ve staking yoluyla elde edilen gelirler genel olarak olağan gelir kapsamında vergilendirilecek. Metin, belirli yatırım ortaklıklarının ellerindeki varlıkları stake etmesini de kolaylaştırıyor. Daha önce tartışılan yeni üretilmiş varlıklardaki vergiyi erteleme seçeneği ise son pakette yer almıyor.

Tasarı, geleneksel menkul kıymetlerde uygulanan 30 günlük zarar yazma kısıtlamasını kripto varlıklara da genişletiyor. Bir yatırımcı satıştan önceki veya sonraki 30 gün içinde aynı ya da büyük ölçüde benzer varlığı yeniden alırsa zararını vergiden düşemeyebilecek.

Belirli kripto kredi sözleşmeleri kapsamında yapılan transferler satış veya takas sayılmayacak. Hazine Bakanlığına da tasarının yasalaşmasından sonraki 12 ay içinde gönüllü bildirim programı kurma görevi verilecek. Program, geçmiş kripto işlemlerini eksik bildiren uygun mükelleflerin vergi, faiz ve cezalarını ödeyerek kayıtlarını düzeltmesini amaçlıyor.

Komitedeki görüşme tasarının yasalaşması anlamına gelmiyor. Metnin önce komiteden çıkması, ardından Temsilciler Meclisi ile Senatoda kabul edilmesi ve başkanın onayına sunulması gerekiyor.